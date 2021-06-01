На сайте администрации Саратова выложен проект генплана развития города до 2041 года. Согласно документу, разработанному НИПИ «Геомир» на территории Ленинского района Саратова появится новое кладбище площадью 173 гектара и крематорий.

Кроме того, в перечне объектов, запланированных к строительству, десятки новых детских садов, школ, спортивных сооружений.

В перечень включено строительство торгового центра в Заводском районе Саратова, двух рынков в недавно присоединенных селах Рыбушка и Поповка и магазина в деревне Быковка.

Предполагается активная застройка территории старого саратовского аэропорта. Там появятся технопарк, выставочный центр, отель на 100 мест, аквапарк и индустриальный парк. Проект генплана вынесен на общественные слушания, которые состоятся 25 июня.