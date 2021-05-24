С 20 по 22 мая прошел просветительский марафон «Новое знание», который стал отправной точкой для новых форматов работы общества «Знание» как современной высокотехнологичной платформы федерального охвата. В Саратове к марафону присоединились студенты Поволжского института управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС.

Площадки, где размещались учащиеся, расположились в трех корпусах ПИУ РАНХиГС. Студенты и преподаватели ознакомились с мастер-классами от известных тележурналистов, узнали мнения политиков и ученых. Также студенты подключались к мероприятию удаленно при помощи смартфонов и компьютеров.

— Суть марафона – дать участникам самые актуальные и яркие знания о достижениях в России и мире, о людях, создающих будущее сегодня. Интересно было прослушать выступление пресс-секретаря президента Российской Федерации Дмитрия Пескова о фейковых новостях. Так, в ответ на вопрос о присутствии фейков на интернет-площадках и в политике спикер подчеркнул, что «интернет является питательной средой для различных фейков, поэтому необходимо усиливать законодательное регулирование виртуальной жизни в целях недопущения преступлений, – подчеркнул студент Сергей Кузнецов.

Виктор Чепляев, директор Поволжского института управления РАНХиГС рассказал о важности марафона для студентов: «Учиться в любом возрасте и на протяжении всей жизни – это правильно. В большой стране в центре внимания находятся огромные задачи, увеличивается запрос на квалифицированных и широко эрудированных специалистов. Для наших студентов просветительский марафон «Новое знание» стал уникальной возможностью получения информации о самых современных, важных и ярких достижениях России в науке, медицине, культуре, бизнесе и других областях; ознакомления с историями успеха реальных людей, а также показал, как можно реализовать свои таланты и выбрать свой профессиональный путь».