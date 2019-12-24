Роскачество проверило безопасность пиротехники на российском рынке.

Для проведения испытаний были закуплены фейерверки (салютные батареи) из Китая, поскольку товары именно из этой страны преобладают во многих магазинах.

Эксперты Роскачества исследовали товары 10 наиболее популярных торговых марок в ценовой категории от 550 до 1999 рублей, по 32 показателям качества и безопасности.

Все товары оказались качественными и безопасными, в том числе для окружающей среды: концентрация вредных веществ в воздухе после их запуска оставалась в пределах нормы. Уровень шума также не превысил допустимого значения в 140 дБ.