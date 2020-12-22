Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин на сегодняшнем заседании корсовета рассказал, что сейчас в ковидных госпиталях находятся 32 ребенка.

Все они получат новогодние подарки.

Он отметил, что граждан сейчас могут выписывать из больниц до второго отрицательного теста на новую инфекцию.

Однако многие начинают думать, что раз симптомов нет, можно и пойти на работу. В итоге им становится хуже.

Он отметил, что ряд учреждений имеет койки для реабилитации после выздоровления, всего есть 1,244 тысячи мест.

Областной госпиталь ветеранов войн получит 24 декабря лицензию на реабилитацию.