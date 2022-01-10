Только отгремел Новый год, а уже и десятидневка выходных подошла к концу. Казалось бы — впереди так много времени на веселье, отдых и встречи с друзьями, однако пришла пора снова возвращаться в рабочую колею.

Хорошо, если хотя бы дня за три вас посетила мысль вливаться в график, а если нет? Сбитый режим дня, отеки, усталость и набранные килограммы — как будто вы и не уходили в отпуск.

Во-первых, сразу не нужно стараться включаться в работу и штурмовать новые вершины. Вливайтесь в работу постепенно.

Жизнь облегчит свежий воздух и небольшие занятия спортом. Можно хотя бы прогуляться после работы или во дворе. Идеально, если у вас есть собака. Просто удлините свой привычный маршрут.

Можно записаться в спортзал, если остались финансы — но, опять же, не браться тягать веса, а начать хотя бы с йоги или круговых тренировок.

При этом худшей идеей будут жесткие ограничения в еде. Жир уйдет в бока, вы скорее сорветесь, а до результата так и не дойдете. Постепенно уменьшайте количество пищи, одну-две конфеты в день свободно можно себе позволить.

Больше пейте воды или сходите посреди недели в баню или спа. Подойдет и ванна с ароматической бомбочкой — нужно вывести шлаки и токсины из организма. А еще можно побаловать себя домашней маской.

Не стоит забывать о самом главном — сне. Восемь часов, начиная с полуночи — и половину агрессии, желания войти в апатию или съесть пирожное, чтобы порадовать себя, уже получится избежать.