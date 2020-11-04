Появились изменения в приказе министерства труда и соцзащиты Саратовской области о действиях при отмене новогодних елок. Документ подписан заместителем председателя правительства региона Сергеем Наумовым.

Отмечается, что если из-за коронавируса мероприятия по празднованию Нового Года и Рождества для отдельных категорий несовершеннолетних — сирот и оставшихся без попечения родителей, отменят, дети все равно получат подарки.

С пригласительными билетами на представления придется повременить до улучшения эпидемиологической ситуации.