Комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации Саратова объявил аукцион на украшение Театральной площади города к Новому году.

На эти цели выделят 3,6 миллиона рублей, согласно лоту на портале госзакупок.

Елочная конструкция должна быть из тумбы и металлического вращающегося каркаса высотой не менее 17,9 метра относительно земли. Туда повесят игрушки, гирлянды и другие атрибуты, а на нижней части объекта появятся праздничные рисунки.

Еще нужно сделать светодиодный занавес и поставить 350 сосен, на елке будет 1,5 тысячи ламп-шариков.

Свои заявки все желающие могут подавать до 19 декабря.