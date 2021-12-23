Новый год, пожалуй, самый яркий праздник в современной культуре. Его атрибуты традиции остаются неизменны из года в год, и уходят корнями в далекое прошлое. Блюда новогоднего стола – одна из таких. Каждый из нас с детства знает вкус оливье и селедки под шубой, а запах мандаринов неизменно ассоциируется со встречей нового года.

Специально для тех, кто хочет порадовать своих гостей и домочадцев необычными блюдами корреспонденты «Новостей Саратова» подготовили рецепты особенных блюд, которые непременно будут выделяться на новогоднем столе.

Салат «Гранатовые бусы на снегу»

Приготовить этот необычный аналог селедки под шубой будет совсем не сложно. Для этого понадобится 200 грамм варенной говядины, три маринованных огурца, одна морковь, два куриных яйца, твердый сыр, майонез и конечно же гранат.

Вареное мясо нарезается маленькими кубиками и равномерно укладывается на дно тарелки. Сверху мажется слой майонеза, на который укладываются мелко нарезанные маринованные огурцы. Они тоже покрываются майонезом и следом необходимо уложить слой тертой вареной моркови. После очередного слоя майонеза натирается твердый сыр, и яичный белок, создающие снежное покрытие, на которое ровными рядами укладываются полосы из гранатовых зерен. Блюдо можно подавать к столу!

Тарталетки с творожным сыром и красной рыбой

Этот рецепт предельно прост. Для того, чтобы приготовить 12 штук ном понадобятся 12 готовых тарталеток, 200 грамм филе слабо соленной красной рыбы, 200 грамм творожного сыра и немного зелени.

Необходимо мелко нашинковать зелень и нарезать маленькими кубиками 50 грамм красной рыбы. Затем необходимо выложить творожный сыр в миску и смешать его с нашинкованной зеленью и кубиками красной рыбы. Начинка готова! Необходимо выложить ее в тарталетки и украсить композицию розочками из спирально свернутых ломтей красной рыбы и веточкой петрушки. Десерт готов!

Свинина с черносливом

Удивить гостей необычным вкусовым решением поможет запеченная с черносливом свинина. Для приготовления шести порций нам понадобится полтора килограмма филе свинины, 200 грамм чернослива, три столовых ложки майонеза и столовая ложка горчицы. В качестве специй нужна будет соль, молотый черный перец и соевый соус.

Для приготовления маринада необходимо смешать майонез, горчицу, соевый соус, соль и специи в одной миске. Кусок свинины нарезать ломтями, и уложить их в фольгу, тщательно промазав маринадом. Затем необходимо залить чернослив кипятком на пару минут, после чего слить воду и разложить его между ломтями.

Получившееся блюдо заворачиваем в фольгу и отправляем в разогретую до 200 градусов духовку на полтора часа. Деликатес готов!

Теперь вы знаете блюда, которые приятно разнообразят ваш новогодний стол. Редакция «Новостей Саратова» желает вам яркого и счастливого нового года!