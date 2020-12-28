Конец 2020 года и начало 2021 не порадует жителей Саратовской области потеплением или снегопадами.

Синоптик регионального гидрометцентра Лариса Васильева рассказала, что ожидает граждан в ближайшие дни.

С 29 по 2 января прогнозируется облачная погода с прояснениями, местами небольшой снег. Ближайшие сутки будет дуть слабый восточный ветер, а потом уже юго-восточный, порывы которого достигнут 6-11 метров в секунду.

29 числа ожидается туман с видимостью 500 метров и менее, изморозь.

Температура в ближайшие две ночи опустится до -12-17 градусов, днем до -5-10, в Левобережье и на северо-востоке региона до -13.

В ночь на 31 декабря ожидается -7-12 градусов мороза, в Левобережье до -17, днем 4-9 градуса мороза, на северо-востоке региона до -12.

В Саратове 29 и 30 числа днем будет 7-9 градусов мороза, ночью от 12 до 14, временами небольшой снег.

Последний день погода встретит потеплением до -4-6 градусов, ночью — -8-10 градусов, а также небольшим снегом.

Такая же погода сохранится в первые два дня 2021 года.

Температура соответствует климатической норме.