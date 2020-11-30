Сегодня, 30 ноября, сотрудники “Саргосвета” начали устанавливать елку на Театральной площади в Саратове. Об этом сообщили в мэрии.

Сейчас монтируют каркас и основание, завтра рабочие начнут наполнять конструкцию соснами — там будет около 300 деревьев длиной от одного до 3,5 метров.

Потом новогоднюю красавицу украсят праздничной иллюминацией.

Также на Театральной площади начали устанавливать фигуры оленя, деревьев, светодиодный тоннель. Установят композиции «Мишка на Севере», «Балерина», «Дружба»

и другие.

Напомним, в прошлом году саратовцы словно дикари начали залезать на эти конструкции. Девушка оседлала оленя и получила штраф, потом ее примеру зачем-то решил последовать мужчина.

Вскоре по-новогоднему будет украшен весь Саратов.

