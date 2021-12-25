Сильная метель повредила каркас новогодней ели.

Как сообщили в соцсетях жители поселка Юбилейный Саратова, днем 25 декабря в парке рядом с ЖК «Изумрудный» во время непогоды упала установленная к праздникам елка.

Напомним, по прогнозу синоптиков, в Саратовской области сегодня метель с порывами ветра до 20 м/с и более.

По рассказам очевидцев, дерево в гирляндах сначала накренилось, после чего рухнуло на снег. К счастью, рядом никого не было.

В администрации Волжского района оперативно отреагировали на происшествие, сообщив, что с понедельника 27 декабря, если позволит погода, елку поставят на прежнее место.