Вчера, 2 октября, в 18:25 в Аткарском районе произошло смертельное ДТП. Об этом сообщили в областном УГИБДД.

По предварительным данным, 52-летний водитель “Газели” выехал на встречную полосу и влетел в КамАЗ под управлением 56-летнего мужчины и микроавтобус марки Honda, за рулем которого был 44-летний шофер.

В результате столкновения годовалая девочка из салона последнего авто от полученных травм скончалась на месте, 40-летнюю пассажирку с травмами доставили в больницу.

Старшего из водителей госпитализировали с травмами, остальным шоферам оказали помощь на месте.





