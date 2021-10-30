Трагедия произошла в Волжском районе областного центра.

Как сообщили интернет-изданию «Новости Саратова» в региональном СУ СКР, погибшей девочке было всего 4 месяца.

— В минувшую пятницу 29 октября, днем во дворе частного дома в Волжском районе Саратова отец гулял с 4-месячной дочерью, которая была уложена в коляску. Вдруг мужчина заметил, что младенец перестал подавать признаки жизни, — сообщили подробности следователи.

Приехавшая «скорая» только лишь констатировала смерть девочки.

Эксперты не обнаружили на теле скончавшегося малыша следов насильственной смерти, — уточняет ведомство.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Назначено судебно-медицинское исследование, чтобы установить точную причину смерти девочки.

Также проверяется семья, где воспитывался ребенок. По окончании пооверки следователи примут соответствующее процессуальное решение.