В стране прошел Всероссийский чемпионат по шахматам, который выиграл саратовский заключенный.

В УФСИН региона рассказали, что он стал лучшим среди 76-ти других осужденных России.

Сергей Н. отбывает срок в ОТБ-1 в селе Александровка. По итогам первого тура он вошел в шестерку лучших, а во второй части проиграл лишь однажды шахматисту из Иркутска.

Теперь саратовец получит приз от многократного чемпиона мира по шахматам Анатолия Карпова.

Победитель поделился, что играет в шахматы с пяти лет. В школьные годы у него был второй разряд, а в колонии, где он пробудет еще два года, оттачивает мастерство.