На сегодняшнем заседании корсовета губернатор Саратовской области Валерий Радаев рассказал о строительстве поликлиники на 500 мест в поселке Юбилейный.

Микрорайон разрастается, а нынешнее учреждение здравоохранения не справляется с нагрузкой.

Глава региона поручил сделать проект и смету, провести конкурсные процедуры и начать строительство в первом квартале 2020 года, чтобы поликлинику можно было сдать осенью.

—Я встречался с жителями, взял во внимание их просьбы предусмотреть и детское отделение, и подстанцию скорой помощи. Уже поручил председателю правительства и министру здравоохранения продумать все возможные варианты, чтобы максимально удовлетворить запрос, — отметил он.