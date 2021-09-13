Депутат областной думы Андрей Воробьев вместе с мэром Саратова Михаилом Исаевым презентовали жителям микрорайонов «Лопатина гора» и «Пролетарский»в Заводском районе предпроект по благоустройству территории.

Глава города рассказал, что в последующие два года планируется привести в порядок дворы по 9 адресам: в домах №№ 17, 19, 22, 29, 31, 31А на улице Огородной и №№ 33, 35, 37 на Ново-Астраханском шоссе.

—Планируется обустроить сквер между улицами Прессовая и 4-я Нагорная, установить спортплощадку на Карьерной и полностью реконструировать стадион у школы № 106, — заявил Исаев.

Андрей Воробьев рассказал, что подобные предварительные концепции развития разработаны для нескольких территорий:

—Мы условно разделили Заводской район на 10 микрорайонов, с жителями каждого из которых проводим такие встречи. Например, на «Радуге» в планах построить аквапарк с видом на Волгу, технопарк и Центр обработки данных. На «Пролетарке» появятся новые скверы и парки с детскими и спортивными площадками. В новом разрастающемся микрорайоне «Лопатина гора» застройщики построили многоэтажки, но по нехорошей традиции не взяли на себя обязательства по обеспечению объектами социальной сферы. Заводчане не раз выражали недовольство по этому поводу. Пожелания жителей наконец-то услышаны. В ближайшие два года тут появится детский сад на 160 мест, пешеходные и автомобильные дороги будут приведены в порядок. Все предложения участников встречи будут внимательно изучены и учтены в итоговых проектах благоустройства микрорайонов.