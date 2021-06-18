В рамках инвестиционной программы ОАО «РЖД» по обновлению парка пригородных поездов в Саратовский регион Приволжской магистрали поступили два электропоезда серии ЭП3Д производства ОАО «Демиховский машиностроительный завод».

Электропоезда серии ЭП3Д отвечают современным международным требованиям безопасности и обладают повышенным уровнем комфортности для пассажиров. Они оснащены системами кондиционирования, очистки и обеззараживания воздуха, подъемниками для инвалидных колясок и специальными выдвижными ступеньками для посадки и высадки пассажиров на остановочных пунктах с низкими платформами. Также проезда этой серии отличаются высоким уровнем звукоизоляции.

Новые поезда из четырех вагонов каждый будут обслуживать пассажиров по маршрутам Саратов-1 – Сенная, Саратов-1– Ртищево и Саратов-1 – Карамыш. Всего по территории Саратовского региона курсируют шесть электропоездов серии ЭП3Д — один шестивагонный состав и пять четырехвагонных.