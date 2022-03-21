В Правительстве Саратовской области стартовала выставка масштабных инвестиционных проектов, реализуемых на территории региона. Об этом сообщил председатель регионального правительства Роман Бусаргин.

По его словам, на выставке представлено 25 проектов, в рамках которых планируется создать в общей сложности более 7 тысяч рабочих мест. Объем инвестиций оценивается в 332,1 млрд рублей.

Также он отметил, что инвесторов не останавливают санкции и возможные перебои с поставкой оборудования, поскольку есть возможность импортозамещения необходимых деталей. Как пример — строительство ветропарков для альтернативной выработки электроэнергии.

В числе крупнейших названы проекты АО «Металлургический завод «Балаково». В планах предприятия — строительство 4 дополнительных цехов, что позволит создать 2500 новых рабочих мест.

— В сложившихся условиях внутренняя экономика получила новый импульс для развития, поэтому правильным будет сказать не только про сохранение инвестпортфеля региона, но и о его развитии. Потребность в производстве собственных товаров возрастает.

В регионе действует особая экономическая зона (Саратов, Энгельс, Балаково), будет расширяться география технопарков, есть территория опережающего социально-экономического развития (Петровск). Такие форматы позволяют предоставлять инвесторам больше льгот и преференций.

Министерству экономического развития региона поручил сопровождать каждый проект индивидуально, так как именно от инвестиций зависит развитие нашей малой родины, — заявил чиновник.