Партия «Новые люди» объявила о старте кампании по выборам в Саратовскую областную думу. В сентябре жители области будут выбирать новый состав регионального парламента. Новые люди решили начать готовить своих кандидатов и знакомить с ними избирателей заранее. В минувшие выходные на пресс-конференции заявили, что их цель — победить на этих выборах. Партия «Новые люди» основана только в 2020 году, и уже в 2021 провела своих людей в Госдуму.

Для молодых людей в нашей стране заблокированы многие социальные лифты. Выборы дают одну из возможностей развития. Так считает депутат Госдумы от партии «Новые люди» Александр Демин.

Он обозначил четыре основных направления работы Новых людей: образование, развитие предпринимательства, молодежная политика и повестка развития, которая охватывает объединения не только молодых, но профессиональных и активных людей. По его словам, новый человек – это тот, кто готов к развитию. Возраст не имеет значения. А предприниматель – это человек, который что-то делает, чтобы изменить жизнь и окружающий мир к лучшему. Это сквозная компетенция, свойственная не только бизнесу.

Демин также отметил, что в Саратове только 13% людей занято в малом и среднем бизнесе, в то время как в среднем по России эта цифра составляет 20-22 процента, а в крупнейших экономиках – 50 и более процентов. Именно это, по его мнению, позволяет странам развиваться, так как именно предпринимателям свойственно умение брать на себя ответственность за окружающих.

Несколько активных сторонников партии уже подали анкеты для участия в выборах в Саратовскую областную думу.

Руководитель движения «Новые люди» в Балашове Анна Рудь отметила, что «Новые люди — это про действие, это то, что нужно для города, области, для страны. Если становиться депутатом, то только с Новыми людьми, потому что они помогают реализовать задуманное, а другие политические силы или просто рассуждают без дел, или даже не слушают».

Волонтеры проекта «Карта дел» рассказали, что провели вместе с партией в Саратовской области более 30 акций, чтобы обратить внимание на социальные и инфраструктурные вопросы и пути их решения. Впереди планируются новые проекты, которые отражены на сайте реготделения партии и на интерактивной «Карте дел», где оставить свое сообщение с подтверждающими проблему материалами может любой житель области – «и властям, и волонтёрам подсказки».

Анастасия Учакина, пресс-секретарь регионального отделения и руководитель движения «Новые люди» пояснила, что на сайте партии и в региональных социальных сетях идет прием заявлений-анкет от желающих принять участие в выборах в областную думу от Новых людей.

Она рассказала, что на протяжении 15 лет в областной Думе не было новой политической силы, которая бы занималась делом и старалась поднять уровень жизни жителей области.

— Мы это исправим. Но чтобы это сделать, нам нужны новые люди — кандидаты, которые будут вместе с нами идти к победе. Анкета кандидата для тех, кто имеет боевой настрой и готов работать вместе с нами на результат. Мы ждём заполнения анкет и начнем связываться с каждым уже в ближайшее время, — сказала Учакина.

Сейчас в партии собирают заявки от людей, которые видят себя в роли кандидатов. Затем с ними проведут личные встречи и мероприятия, где они смогут лучше познакомиться и друг с другом, и с целями и идеями партии.

— Есть классическая траектория политического развития. Человек сначала должен стать в чем-то профессионалом, а затем свою профессию привести в общественную пользу. Это минимальные первые шаги, чтобы идти в политику. Конечно, мы будем рассматривать, и это будет приоритетом, есть ли в наличии у кандидата опыт общественной деятельности, умение приносить пользу окружающим людям, — рассказал Александр Демин в мини-интервью корреспонденту «Новостей Саратова».

Партия, по пояснению Демина, постарается выставить максимальное количество кандидатов по всем округам. Возможно, для кого-то это будет первый политический опыт.

— Далеко не всегда мы выдвигали известных людей от нашей партии. Для нас важен в первую очередь человек, который имеет опыт общественной деятельности, вне зависимости от того, насколько он известен в масс-медиа. Мы делаем ставку в первую очередь на таких. Для нас приоритет – люди дела, умение приносить пользу. Это важнее, чем просто смена политических сил. Умение приносить пользу людям – это решающее для кандидатов в нашей партии. Что касается Саратовской области, мы надеемся на то, чтобы провести в думу не менее трёх кандидатов. Это вполне реально, и по опыту 20 избирательных компаний, которые проходили в 2020-2021 годах, нашей партии по силам добиться двух-трех мест в областной Думе, — сказал он.