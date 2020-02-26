Вчера в Москве был анонсирован Всероссийский конкурс «Лидеры России. Политика», который проводится по поручению Президента России Владимира Путина.

Это будет отдельное направление проекта «Лидеры России», реализуемое на платформе АНО «Россия — страна возможностей» и предназначенное для людей, желающих заняться общественно-политической деятельностью и участвовать в выборах в представительные органы власти.

-Окончательное решение — за людьми. Поэтому все, что мы можем сделать в рамках такого проекта, — это отобрать лучших. Провести открытый отбор, абсолютно прозрачный — для того чтобы было понятно, что в представительных органах власти тоже работают абсолютно открытые социальные лифты, в которых нет преимуществ для каких-то людей, — сформулировал один из принципов нового конкурса замруководителя администрации Президента РФ Сергей Кириенко.

В конкурсе народных представителей во власти на первый план выходят социальная ответственность и определенный социальный багаж, которым должны обладать участники, претендующие на выход в финал и на победу. Среди наставников конкурса — действующие депутаты Государственной думы.

Регистрация на конкурс продлится до 16 марта, до 18:00 по московскому времени) В марте-апреле участники должны будут выполнить задания дистанционного этапа на сайте конкурса, тогда же пройдут очные полуфиналы конкурса, а в мае состоится финал.