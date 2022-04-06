Компании-клиенты виртуальной АТС «Ростелекома» — одной из самых

востребованных услуг для бизнеса — теперь могут подключать к ВАТС

мобильные номера. Используя новую опцию, пользователи виртуальной

телефонии смогут звонить с мобильных номеров, а также принимать на них

вызовы.

Для вызовов с мобильных номеров будет доступен весь функционал

этого облачного решения, включая запись разговоров, аналитику речи,

интеграцию с CRM, статистику и дашборды.

С 4 апреля подключить мобильные номера в виртуальной АТС «Ростелекома»

можно в девяти российских регионах: Волгоградской, Иркутской, Калужской,

Липецкой, Новосибирской и Челябинской областях, в Красноярском крае, а также

в Москве и Московской области. До конца 2022 года «Ростелеком» планирует

расширить географию этой опции до 50 регионов.

«Виртуальная АТС с подключенными мобильными номерами позволяет

руководителям компаний контролировать работу сотрудников, которые работают

вне офисов, например, занимаются, доставкой товаров. Звонки этих сотрудников

теперь будут фиксироваться в единой системе, что вместе с другими данными,

которые агрегирует ВАТС, станет основной для совершенствования бизнес-

процессов в компании», — рассказала директор направления блока технической

инфраструктуры «Ростелекома» Мария Белова.

«Этот функционал оценят и заказчики услуги “Виртуальная АТС”, которые

работают с физическими лицами. Подключая мобильные номера в ВАТС, такие

компании получают удобный централизованный канал взаимодействия со своей

клиентской базой. Новая услуга повысит эффективность их коммуникаций и

позволит им всегда быть на связи со своими клиентами и партнерами как по

городским, так и по мобильным номерам», — отметила директор продуктового

офиса «Телефония» «Ростелекома» Елена Нечай.

Услуга «Виртуальная АТС» избавляет заказчика от необходимости покупать и

обслуживать телекоммуникационное оборудование — оно располагается на

сервере провайдера и связывает абонентов через облако. «Ростелеком»

предоставляет заказчику возможность полностью организовать телефонию для

бизнеса любого масштаба — от стартапа до крупной национальной компании с

большим выбором дополнительных функций, таких, как мониторинг звонков или

запись телефонных разговоров. Владельцы виртуальных АТС через личный

кабинет могут самостоятельно управлять своей телефонной сетью и настраивать

ее под потребности своего бизнеса.

Виртуальная АТС «Ростелекома» доступна компаниям, работающим более чем в

500 городах России.