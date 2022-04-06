Компании-клиенты виртуальной АТС «Ростелекома» — одной из самых
востребованных услуг для бизнеса — теперь могут подключать к ВАТС
мобильные номера. Используя новую опцию, пользователи виртуальной
телефонии смогут звонить с мобильных номеров, а также принимать на них
вызовы.
Для вызовов с мобильных номеров будет доступен весь функционал
этого облачного решения, включая запись разговоров, аналитику речи,
интеграцию с CRM, статистику и дашборды.
С 4 апреля подключить мобильные номера в виртуальной АТС «Ростелекома»
можно в девяти российских регионах: Волгоградской, Иркутской, Калужской,
Липецкой, Новосибирской и Челябинской областях, в Красноярском крае, а также
в Москве и Московской области. До конца 2022 года «Ростелеком» планирует
расширить географию этой опции до 50 регионов.
«Виртуальная АТС с подключенными мобильными номерами позволяет
руководителям компаний контролировать работу сотрудников, которые работают
вне офисов, например, занимаются, доставкой товаров. Звонки этих сотрудников
теперь будут фиксироваться в единой системе, что вместе с другими данными,
которые агрегирует ВАТС, станет основной для совершенствования бизнес-
процессов в компании», — рассказала директор направления блока технической
инфраструктуры «Ростелекома» Мария Белова.
«Этот функционал оценят и заказчики услуги “Виртуальная АТС”, которые
работают с физическими лицами. Подключая мобильные номера в ВАТС, такие
компании получают удобный централизованный канал взаимодействия со своей
клиентской базой. Новая услуга повысит эффективность их коммуникаций и
позволит им всегда быть на связи со своими клиентами и партнерами как по
городским, так и по мобильным номерам», — отметила директор продуктового
офиса «Телефония» «Ростелекома» Елена Нечай.
Услуга «Виртуальная АТС» избавляет заказчика от необходимости покупать и
обслуживать телекоммуникационное оборудование — оно располагается на
сервере провайдера и связывает абонентов через облако. «Ростелеком»
предоставляет заказчику возможность полностью организовать телефонию для
бизнеса любого масштаба — от стартапа до крупной национальной компании с
большим выбором дополнительных функций, таких, как мониторинг звонков или
запись телефонных разговоров. Владельцы виртуальных АТС через личный
кабинет могут самостоятельно управлять своей телефонной сетью и настраивать
ее под потребности своего бизнеса.
Виртуальная АТС «Ростелекома» доступна компаниям, работающим более чем в
500 городах России.