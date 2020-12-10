На сегодняшнем заседании межведомственной комиссии по охране труда при правительстве Саратовской области обсудили использование высоких технологий.

Председатель профильного комитета Наталья Михайлова призвала использовать все возможные меры для предотвращения несчастных случаев. На это направлена концепция “нулевого травматизма”, к которой присоединились 136 хозяйствующих субъектов Саратовской области.

—В условиях пандемии особенно актуальны бесконтактные способы обеспечения работников СИЗ, и такие способы уже применяются в нашей области — есть успешный опыт внедрения аутсорсинга обеспечения СИЗ, дезинфекции спецодежды и спецобуви, информирования сотрудников предприятия, — отметила она.

Участникам конференции представили экзоскелеты – устройства, помогающие сократить количество больничных по заболеваниям опорно-двигательного аппарата до 70 процентов. Их презентовал представитель компании-производителя.