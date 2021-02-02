Сегодня на заседании президиума регионального политического совета принято решение согласовать кандидатуру директора Калининского филиала «Молодежь плюс» Дмитрия Грачева на замещение вакантного депутатского мандата вместо выбывшего Дмитрия Чернышевского.

Как отметил секретарь Саратовского регионального отделения партии, депутат госдумы Николай Панков «Единая Россия» выбирает своих кандидатов вместе с жителям.

— Наша партия единственная, кто проводит открытое предварительное голосование. Жители решают, кто войдет в список «Единой России» на выборах. Депутатами становятся те, кто действительно имеет поддержку людей, – сказал Панков.