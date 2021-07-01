Главным режиссером ТЮЗа становится выпускник мастерской Льва Додина, режиссёр новой постановки театра «Пиковая дама» Георгий Цнобиладзе. Информация об этом появилась на странице ТЮЗа в Instagram.

Новый главный режиссер из Санкт-Петербурга. Там Георгий Цнобиладзе сначала получил экономическое образование, а уже через пять лет окончил актёрско-режиссёрский курс Льва Додина в Санкт-Петербургской академии театрального искусства.

Более десяти лет Георгий Цнобиладзе в качестве приглашенного режиссёра ставит спектакли в разных театрах российских городов, а в театральном сезоне 2014-2015 годов он впервые примерил на себя роль главного режиссера — в театре «Мастеровые» в Набережных Челнах.

Также в прошлом году Георгий Цнобиладзе был включён в список «5 лучших молодых режиссёров Москвы и Санкт-Петербурга» по версии журнала TimeOut. Постановка его режиссирования «Ножницы» в выборгском театре «Святая крепость» была отмечена в 2020 году Экспертным советом премии «Золотой софит» «за игровую изобретательность в поиске интерактивных контактов со зрителем».