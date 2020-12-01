Конкурсная комиссия и районные депутаты определила главного кандидата на должность главы Красноармейского района Саратовской области, сообщает пресс-служба регионального министерства по делам территориальных образований.

Единогласным решением депутатов собрания, на должность главы Красноармейского муниципального района был избран Александр Зотов, исполнявший обязанности главы района на период проведения конкурса и работавший до этого первым заместителем главы администрации Красноармейского района.