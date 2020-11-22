Названо имя нового министра экономического развития Саратовской области. Об этом сообщил официальный канал правительства региона.

— Распоряжением губернатора Валерия Радаева с 23 ноября 2020 года исполнение обязанностей министра экономического развития Саратовской области возложено на замминистра Андрея Разборова, — говорится в сообщении.

Напомним, ранее эту должность занимала Юлия Швакова. Две недели назад она написала прошение об отставке, которое губернатор области удовлетворил.

Андрей Разборов работал в администрации Саратова.