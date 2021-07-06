Определили победителя отбора на управление новым приютом для бездомных животных в Саратове. По итогам рассмотрения заявок комиссией им стало НКО «Верный друг» из Энгельса. Об этом сообщал председатель правительства Саратовской области Роман Бусаргин.

В прошлом году приют было решено создать по инициативе председателя госдумы Вячеслава Володина. Объект возвели в Заводском районе и решили передать некоммерческой организации, у которой уже есть похожий опыт в содержании животных.

— О «Верном друге» слышал много хороших отзывов. У приюта большой опыт работы с животными. Нет сомнений, что работники искренне любят братьев наших меньших и заботятся о них. Именно неравнодушные люди и должны управлять новым комплексом, – рассказал в своем телеграм-канале Роман Бусаргин.

Он также напомнил, что оплату коммунальных услуг власть берет на себя. В новом приюте будут работать ветеринары, а один день в неделю будет посвящён бесплатным операциям по стерилизации для всех приютов области.

В скором времени приют начнет принимать первых животных.