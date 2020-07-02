Новым главным тренером «Автодора» стал тренер сборной Канады Горди Херберт, об этом сообщает пресс-служба баскетбольного клуба.

С 61-летним специалистом уже подписан однолетний контракт. За 26 лет тренерской карьеры Горди Херберт работал в клубах Германии, Франции, Греции, Финляндии, Австрии, возглавлял мужскую сборную Грузии. Признавался «Тренером Года» в чемпионатах Германии, Франции и Австрии, выигрывал Кубок ФИБА-Европа и становился чемпионом Германии с «Фрапорт Скайлайнерс», завоевывал Кубок Финляндии с «Хонкой» и Кубок Франции с «По-Ортезом». Дважды подряд выводил свои команды в ТОП-16 Евролиги.

— Я очень рад возможности тренировать «Автодор». Готов приступить к работе в организации, чтобы создать на площадке отличный продукт, с которым наш клуб, болельщики и город смогут себя отождествлять и гордиться им, – сообщил новый главный тренер «Автодора».