Дмитрия Симановича назначили в Саратове новым заместителем прокурора области. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

Так, должность получил старший советник юстиции Дмитрий Симанович приказом Генерального прокурора России.

Он родился в 1976 году. В органах прокуратуры работает с января 1996 года. Имеет высшее юридическое образование, награжден нагрудным знаком «Почетный работник прокуратуры Российской Федерации», знаком отличия «За верность закону» II степени и медалью «290 лет прокуратуре России».