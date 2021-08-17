В Саратове начал ходить новый автобус под номером 77. Он курсирует между 6-м и 11-м микрорайонам поселка Солнечный-2. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Маршрутка ходит от улицы Зыбина, по улицам Мысникова, Батавина, Топольчанской, проспекту Героев Отечества, улицам Панченко и Лисина, улице Кузнецова. Затем он снова едет по проспекту Героев Отечества и улице Топольчанской, следом по улице Тархова, Мысникова и возвращается к конечной — на улицу Зыбина.

Автобус ходит с 7:00 до 21:00. Проезд на нем стоит 18 рублей.