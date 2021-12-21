Впереди — 2022 год, Водяного Тигра. Остались считаные дни и немаловажно — встретить его так, чтобы задобрить символ года и следующие 365 дней прошли с минимумом неудач и невзгод.

Год обещает быть непредсказуемым и богатым на кардинальные изменения, активные действия помогут развернуть даже самую запутанную ситуацию в вашу сторону.

Если вы предпочитаете размеренный образ жизни и долгую раскачку, рутину и монотонность, удачу или приятные сюрпризы придется ждать очень долго. Тигр — хищник и чтобы получить все «плюшки жизни», нужно ему соответствовать.

Это лучшее время для начала чего-то нового, однако поспешность может сыграть злую шутку. Поэтому важно рассчитывать каждый шаг — лидировать должен здравый смысл и логика, а не эмоции. Если перед вами новый проект или дело, нужно взвешенно подходить к каждому его шагу. Но бояться чересчур тоже не стоит — все точки над i будут расставлены сразу и будет понятно, как следует действовать именно вам.

Новый год нельзя встречать с долгами — Тигр таких не любит. Лучше постараться решить финансовые вопросы в декабре, насколько это возможно. Неубранная квартира также не понравится символу года, как и склоки, ссоры. Даже если на ваше платье пролили алкоголь в новогоднюю ночь или кто-то напрашивается на грубость, нужно выйти из ситуации достойно.

До праздника нельзя стирать и мыть полы, 31 декабря — отказаться от стрижки, даже если это касается долгожданной смены имиджа. Нельзя говорить плохо и о прошедшем годе, а за столом обязательно должен сидеть мужчина.