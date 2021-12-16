Впереди — долгожданные новогодние праздники, для одних это целые две недели выходных, а для других — время волшебства и исполнения желаний.

Горожане уже начали украшать окна своих домов наклейками, мишурой и гирляндами, поторапливая наступление самого главного дня в году.

А как правильно выбрать последнее из этих украшений, мы и расскажем.

Специалисты местного Роспотребнадзора уточняют — при покупке нужно уделить особое внимание наличию информации о продавце — наименовании юридического лица, месте его нахождения либо ФИО индивидуального предпринимателя (данная информация должна быть размещена на вывеске организации), в противном случае, при возникновении необходимости возврата, замены товара или предъявления рекламации по недостатку, не будет возможности предъявить претензию со своим требованием. Нужно изучить маркировку — она должна быть разборчивой, легко читаемой и просматриваемой.

На гирлянде должна быть написана ее тип, марка, модель, основные параметры и характеристики, влияющие на безопасность, наименование и (или) товарный знак изготовителя, наименование страны изготовления.

В инструкции должно быть прописано то же самое, плюс правила использования и информациях о мерах при неисправности оборудования.

Нужно смело требовать документодтверждающий качество и безопасность гирлянды. Такой документ должен иметь ссылку на пожарный сертификат в соответствии с ГОСТом. Необходимо проверить срок службы изделия, а также наличие инструкции по использованию, ознакомиться с основными потребительскими свойствами, типом и характеристиками электрических ламп, номинальным напряжением гирлянды. При этом информация о товаре и изготовителе должна быть на русском языке.

Сечение провода гирлянды должно быть не менее 0,5 квадратных миллиметров, а сам провод должен иметь качественную, гибкую и плотную изоляцию. Кроме того, от вилки до ближайшей лампочки гирлянды расстояние шнура должно составлять не менее 1,5 метра. Также к гирлянде должны прилагаться запасные лампочки того же вида, что и установленные в нее.

Перед покупкой проверьте надежность мест соединения компонентов гирлянды: гнезда, блока управления и вилки. Лучше прямо в магазине. Вернувшись домой, сразу делать этого не стоит — нужно подождать хотя бы полчаса, пока гирлянда отогреется.

Стоит отказаться от покупки товара у уличных торговцев, в магазинах и павильонах, где отсутствует информация о наименовании организации, ее адресе и режиме работы.

В трендах на этот год — обильно украшенная гирляндой елка, светодиодные «неоновые» нити, которые можно пустить по комнате или вообще по полу — а потом сделать с ними фотосессию. А от обычных гирлянд, усеянных десятками моргающих лампочек, лучше отказаться и выдержать декор в минимализме.