Впереди Новый год — одно из важных и волнующих событий. Как его встретишь так и проведешь и немаловажную роль в этом играет погода. Ведь прогулки в это время одно из излюбленных удовольствий горожан.

31 декабря в областном центре будет сказочная погода, горожан ждут приятные прогулки, о чем сообщает региональный гидрометцентр.

В регионе сильного мороза в новогоднюю ночь не будет. Будет идти небольшой снежок, он продлится по 2 января.

— Саратовцев ждет спокойная и приятная Новогодняя ночь, позволяющая насладиться всеми прелестями зимней погоды и не обморозиться, — сообщили в Гидрометцентре. А благодаря сильным морозам накануне на деревьях образуется красивая изморозь, придающая улицам сказочный вид. И город получит красивое новогоднее обрамление.