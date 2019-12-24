В этом году праздничное застолье в среднем обойдется россиянам в 6430 рублей. Эту сумму специалисты Росстата рассчитали на семью из четырех взрослых и одного ребенка.

В целом по стране новогодний стол подорожал за год всего лишь на 2,74%.

Россияне смогут сэкономить можно на свежих огурцах – они подешевели на 8,96%. Почти на 5% снизилась цена красной икры и картофеля, на 3,5% — охлажденных и мороженых кур.

Значительнее всего в новогодней корзине подорожали сливочное масло (11,17%), апельсины (10,87%) и сыры (10,36%).

Самый дорогой новогодний стол накроют жители Чукотки (9528 рублей), самый дешевый — в Ингушетии (3500 рублей).