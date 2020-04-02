ООО «Концессии водоснабжения – Саратов» в ходе реализации инвестиционной программы проводит поэтапное обновление и реконструкцию сетей, сооружений городского водокомплекса. Одним из таких объектов является канализационный коллектор d1000 мм через овраг Крутенький протяженностью 70 м.

Трубопровод, расположенный в Заводском районе, осуществляет транспортировку канализационных стоков в одну из крупнейших КНС города производительностью 1400 м3/час. Учитывая особенности рельефа, коммуникации проходят через овраг Крутенький по эстакаде, и от их состояния напрямую зависит экологическая безопасность микрорайона. Действующий коллектор, обеспечивающий водоотведение Октябрьского и Заводского районов, полностью исчерпал свой эксплуатационный ресурс. Вследствие этого было принято решение о включении объекта в инвестиционную программу ООО «КВС».

В настоящее время полностью завершены работы по технической части. В ходе реконструкции укреплена эстакада, выполнены монтаж нового трубопровода и герметизация объекта. На данный момент завершаются работы по утеплению и установке внешних металлоконструкций.

Напомним, что выполнение предусмотренных проектом работ является технически-сложным, так как все мероприятия проводились без остановки объекта. Установленные новые материалы, срок службы которых составит не менее 50 лет, направлены на предотвращение протечки стоков и их полную транспортировку на очистные сооружения.