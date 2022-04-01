В Энгельсе на завершающей стадии находится строительство нового корпуса дома-интерната престарелых и инвалидов. Об этом сообщает вице-губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.

Объект позволит увеличить мощности энгельсского дома-интерната на 68 мест. Новый корпус будет обеспечен необходимым оборудованием, чтобы пребывание в нем было максимально комфортным.

На сегодняшний день техническая готовность составляет 95%. По словам руководителя подрядной организации, корпус планируется сдать уже к концу апреля.

—Ввод нового корпуса предполагается в октябре текущего года. Однако с учетом высокой степени строительной готовности сроки можно значительно сократить. Министерству труда и социальной защиты области поручил проработать с администрацией района вопрос, чтобы получить необходимые документы в мае, — добавил чиновник.