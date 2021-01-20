В Саратовской области проживает около 700 тысяч пенсионеров, из них почти пять тысяч – в домах интернатах для престарелых и инвалидов.

На сегодняшний день очередность в стационарные учреждения составляет 37 человек. Об этом рассказал министр труда и социальной защиты Сергей Наумов на пресс-конференции в «КП-Саратов» «Государственная поддержка жителей области и состояние рынка труда».

В прошлом году завершилось строительство жилого корпуса в Адоевщинском доме-интернате для престарелых и инвалидов на 50 мест. Запланировано завершение строительства корпуса Хватовского дома-интерната для престарелых и инвалидов на 40 мест в Базарно-Карабулакском районе.

Корпус Энгельсского дома-интерната будет планируется построить на 68 мест. Его возведение должно начаться в скором времени, а завершиться в 2022-м.