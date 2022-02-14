На платформе цифрового образования «Лицей» от «Ростелекома» открылся доступ
к новому курсу «ЕГЭ Обществознание». Материалы для него подготовила доктор
социологических наук, профессор МГУ Марина Рыбакова.
Весной для старшеклассников начинается горячая предэкзаменационная пора, а
значит, важно повторить пройденное и успеть подтянуть сложные темы. «Лицей»
поможет решить эти задачи в увлекательном формате: платформа предлагает
короткие содержательные видеоуроки, информативные конспекты и удобные
тренажеры для самопроверки.
Все курсы «Лицей» записывает вместе с опытными педагогами, экспертами ОГЭ и
ЕГЭ и преподавателями рейтинговых школ России. Теперь сервис открывает
школьникам возможность учиться и у лучших преподавателей с большим опытом
работы в сфере высшего образования. Автор курса по обществознанию Марина
Рыбакова в 2011 году получила звание «Почетный работник высшего
профессионального образования Российской Федерации»; с 2013 года — профессор
кафедры социологии управления факультета государственного управления МГУ
имени М.В. Ломоносова.
«“Лицей” расширяет границы образования и дает возможность детям в любой точке
России заниматься с преподавателями лучших вузов: теперь на образовательной
онлайн-платформе можно не выходя из дома послушать лекцию преподавателя МГУ
и доктора наук, подготовиться по этим материалам к ОГЭ, ЕГЭ или к школьной
олимпиаде. Хороший преподаватель — это не просто учитель с опытом и званиями,
а педагог, который умеет говорить просто о сложном и способен по-настоящему
увлечь детей даже через монитор. На нашей платформе мы собираем именно таких
уникальных специалистов», — говорит Кирилл Брылёв, директор продуктового
офиса «Перспективные цифровые продукты» «Ростелекома».
Образовательная платформа «Лицей» содержит материалы по всем предметам
школьной программы, а также предлагает дополнительные развивающие курсы для
учеников 1–11 классов. Все видеоуроки, конспекты, тренажеры и электронная
библиотека знаний доступны как в отдельной подписке, так и в пакетах услуг
«Ростелекома».