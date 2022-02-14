На платформе цифрового образования «Лицей» от «Ростелекома» открылся доступ

к новому курсу «ЕГЭ Обществознание». Материалы для него подготовила доктор

социологических наук, профессор МГУ Марина Рыбакова.

Весной для старшеклассников начинается горячая предэкзаменационная пора, а

значит, важно повторить пройденное и успеть подтянуть сложные темы. «Лицей»

поможет решить эти задачи в увлекательном формате: платформа предлагает

короткие содержательные видеоуроки, информативные конспекты и удобные

тренажеры для самопроверки.

Все курсы «Лицей» записывает вместе с опытными педагогами, экспертами ОГЭ и

ЕГЭ и преподавателями рейтинговых школ России. Теперь сервис открывает

школьникам возможность учиться и у лучших преподавателей с большим опытом

работы в сфере высшего образования. Автор курса по обществознанию Марина

Рыбакова в 2011 году получила звание «Почетный работник высшего

профессионального образования Российской Федерации»; с 2013 года — профессор

кафедры социологии управления факультета государственного управления МГУ

имени М.В. Ломоносова.

«“Лицей” расширяет границы образования и дает возможность детям в любой точке

России заниматься с преподавателями лучших вузов: теперь на образовательной

онлайн-платформе можно не выходя из дома послушать лекцию преподавателя МГУ

и доктора наук, подготовиться по этим материалам к ОГЭ, ЕГЭ или к школьной

олимпиаде. Хороший преподаватель — это не просто учитель с опытом и званиями,

а педагог, который умеет говорить просто о сложном и способен по-настоящему

увлечь детей даже через монитор. На нашей платформе мы собираем именно таких

уникальных специалистов», — говорит Кирилл Брылёв, директор продуктового

офиса «Перспективные цифровые продукты» «Ростелекома».

Образовательная платформа «Лицей» содержит материалы по всем предметам

школьной программы, а также предлагает дополнительные развивающие курсы для

учеников 1–11 классов. Все видеоуроки, конспекты, тренажеры и электронная

библиотека знаний доступны как в отдельной подписке, так и в пакетах услуг

«Ростелекома».