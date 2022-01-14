Новый министр информации Казахстана ответил на вопросы издания «Sputnik Казахстан». Правда, не на все.
Аскар Умаров, которого обвиняли в русофобии, согласился побеседовать только в письменной форме. Он отказался отвечать на часть вопросов, к примеру, про запрет въезда в РФ.
▪️Про Великую Отечественную.
«Великая Отечественная априори не могла быть чужой, война коснулась каждой семьи. Наши прадеды героически участвовали в сражениях, погибали на полях битв. Поэтому в наших странах с особыми чувствами мы отмечаем День Победы».
▪️Про обвинения в русофобии.
«Я с большим уважением отношусь к России, к традициям, истории, литературе, общим историческим многовековым связям. Сам прекрасно владею русским языком и связан с русской культурой».
Обвинения на основе эмоциональных и некорректных перепалок в соцсетях понятны, но исчерпаны, считает Умаров.
▪️О протестах и ОДКБ.
Ввод войск ОДКБ в Казахстан был в определённый момент жизненно необходим для страны, заявил Умаров.
«Отдельного уважения и благодарности заслуживают страны ОДКБ. Роль России в этом процессе неоценима».
▪️Патрули и латиница.
«Языковые рейды» — не общий тренд, они уже получили правовую оценку. На сегодня казахский язык не нуждается в агрессивном продвижении, сообщил Умаров.
Обсуждения перехода на латиницу находятся исключительно в плоскости развития казахской письменности. Тут нет политики, полагает он.