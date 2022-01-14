Новый министр информации Казахстана ответил на вопросы издания «Sputnik Казахстан». Правда, не на все.

Аскар Умаров, которого обвиняли в русофобии, согласился побеседовать только в письменной форме. Он отказался отвечать на часть вопросов, к примеру, про запрет въезда в РФ.

▪️Про Великую Отечественную.

«Великая Отечественная априори не могла быть чужой, война коснулась каждой семьи. Наши прадеды героически участвовали в сражениях, погибали на полях битв. Поэтому в наших странах с особыми чувствами мы отмечаем День Победы».

▪️Про обвинения в русофобии.

«Я с большим уважением отношусь к России, к традициям, истории, литературе, общим историческим многовековым связям. Сам прекрасно владею русским языком и связан с русской культурой».

Обвинения на основе эмоциональных и некорректных перепалок в соцсетях понятны, но исчерпаны, считает Умаров.

▪️О протестах и ОДКБ.

Ввод войск ОДКБ в Казахстан был в определённый момент жизненно необходим для страны, заявил Умаров.

«Отдельного уважения и благодарности заслуживают страны ОДКБ. Роль России в этом процессе неоценима».

▪️Патрули и латиница.

«Языковые рейды» — не общий тренд, они уже получили правовую оценку. На сегодня казахский язык не нуждается в агрессивном продвижении, сообщил Умаров.

Обсуждения перехода на латиницу находятся исключительно в плоскости развития казахской письменности. Тут нет политики, полагает он.