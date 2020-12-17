Председатель ГД Вячеслав Володин раскритиковал чиновника, который сказал, что южного мостового перехода через Волгу не будет, якобы это нереализуемо.

Федеральный политик отметил, что это абсолютно не так.

На следующий год запланировано проектирование объекта.

—Мы замыкаем кольцо вокруг Саратова и Энгельса, объездная дорога общая, причем с мостом через южный обход, а дальше обходим Энгельс до дороги Саратов — Энгельс, — отметил он.

Вячеслав Володин подчеркнул, что иначе невозможно развитие ни Саратова, ни Саратовской агломерации.