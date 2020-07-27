Бывшему зданию телеграфа и почтовой конторы в городе Балашов Саратовской области присвоен статус объекта культурного наследия, сообщает правительство Саратовской области на своем официальном сайте.

На улице Володарского, 18 расположилась новая достопримечательность Балашова – здание, в котором сейчас расположена вечерняя общеобразовательная школа №2 и центр дополнительного образования детей «Профессионал».

Ранее здание являлось частью усадьбы, его построили еще в 1901 году. К сожалению, имя архитектора история не сохранила. Часть дома хозяин сдавал почтовой конторе, а с 1922 года всю усадьбу арендовали почтово-телеграфная контора и радиостанция.

Опираясь на исторические корни, объекту культурного наследия теперь присвоено официальное наименование — «Здание телеграфа и почтовой конторы».

Фасады строения выполнены в стиле эклектика в технике открытого кирпича с большой насыщенностью кирпичным узором. Углы здания, а также основные оси зафиксированы на фасаде лопатками с рустами в уровне первого этажа. Фриз украшен аркатурным кирпичным поясом.