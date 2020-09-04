Сегодня, 4 сентября, прошло первое онлайн-родительское собрание, посвященное старту нового федерального образовательного проекта «Менделеевские классы».

Проект создается в сотрудничестве Федерального экологического оператора, РХТУ им. Д.И. Менделеева, ряда школ и вузов, среди которых Саратовский технический университет им. Ю.А. Гагарина и школа поселка Михайловский из Саратовской области.

По замыслу участников проекта, школьники «Менделеевских классов» будут иметь приоритет при поступлении в вузы-участники проекта.

Как рассказал ректор РХТУ им. Д.И. Менделеева Александр Мажуга, возглавляемый им университет и другие вузы участники подготовили учебные программы и методику преподавания для «Менделеевских классов» с учетом усиленного преподавания химии и математики Кроме того, учеников обеспечат наборами химической посуды и всеми необходимыми пособиями.

— Знания таких предметов, как химия и математика дают самые широкие возможности для расширения сферы деятельности в будущем. Эти знания пригодятся для поступления в вузы, которые готовят кадры для работы на самых современных и сложных объектах по всей России, — отметила советник Управления по реализации проектов в сфере экологии Госкорпорации «Росатом» Наталья Хижная.