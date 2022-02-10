Новый онкологический центр сможет принимать не только жителей Саратовской области, но и других регионов.

Вячеслав Володин проверил ход работ по возведению нового онкоцентра в Саратове. Он будет рассчитан на 200 коек; местная поликлиника – на 300 посещений в смену.

Сейчас идут работы по монтажу инженерных сетей. Работают на объекте более 300 человек. Техническая готовность – около 50%. Напомним, средства на строительство были выделены при поддержке Вячеслава Володина из федерального бюджета. Онкоцентр планируют сдать в первой половине 2023 года.

Володин отметил, что когда больница будет готова, жителям не придется ездить в другие города за медицинской помощью. Здесь появится новый метод исследования, который включает в себя как диагностику, так и лечение. Сейчас пациенты на такое обследование вынуждены ездить в Воронеж и Тамбов. Появится и новейшее оборудование, которого сейчас в области нет.

Больница сможет принимать и жителей других регионов. Здесь предусмотрена гостиница, в которой можно будет остановиться, — сообщает Телеграм-канал «Володин Саратов».