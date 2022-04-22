Сегодня напротив здания саратовского речного вокзала состоялось торжественное открытие памятника Петру I, созданном при поддержке ОАО «РЖД». Мероприятие было приурочено к 350-летию со дня рождения первого российского императора и 300-летию с момента его визита в Саратов в рамках Персидского похода.

В торжественном открытии приняли участие начальник Приволжской железной дороги Сергей Альмеев, губернатор Саратовской области Валерий Радаев, глава Саратова Михаил Исаев и другие почетные гости.

– Как известно, Петра I характеризовали феноменальная работоспособность, непреклонная воля, предельный рационализм и последовательность в достижении своих целей. Все эти качества присущи сотрудникам компании «Российские железные дороги», поддержавшей идею установки этого памятника рядом со зданием управления Приволжской магистрали. Для железнодорожников этот монумент символизирует развитие и устойчивое движение вперед к новым трудовым победам, – отметил Сергей Альмеев.

– Наш город наполняется историческим содержанием. Теперь в этот сквер будут приходить семьями и рассказывать детям о Петре, его значении о России и о посещении им наших берегов. Согласитесь, это не может вызывать гордость, в том числе у наших детей и внуков, – подчеркнул Валерий Радаев. – Отдельно хочу отметить, что значительную помощь в создании и установке памятника Петру I оказала компании «Российские железные дороги».

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Памятник Петру I создан по проекту братьев Сергея и Андрея Щербаковых, ставших победителями прошлогоднего конкурса на лучший эскиз и макет памятника первому российскому императору.