Сегодня, 10 августа, эксперты сообщили о результатах анализов воды на новом городском пляже Саратова. Опасных примесей в воде нет, а вот по микробиологии наблюдается превышение нормы.

Это сезонный признак — поскольку вода всегда цветет во второй половине лета. Такое явление произошло в большом масштабе из-за аномальной жары.

— Мы соблюдаем рекомендации Роспотребнадзора. Когда станет прохладнее, саратовцы снова смогут купаться на новом пляже, — сообщил директор МАУК «Дирекция парков и скверов города Саратова» Антон Похазников.