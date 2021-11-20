Фонд помощи бездомным животным НКО «Верность» не справляется со своими задачами.

Об этом сообщил председатель комитета дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта городской администрации Саратова Александр Гусев.

Новый подрядчик не отчитался ни по одной из 270 поступивших заявок.

Напомним, что о таком развитии событий предупреждал руководитель предыдущей подрядной организации, занимавшейся отловом собак, Виталий Шельпов.

Как в последствии выявила проверка, новый подрядчик не располагает минимально необходимыми блоками и помещениями, необходимыми для осуществления отлова бездомных животных.