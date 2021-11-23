Сегодня в историческом парке «Россия – Моя история» состоялось открытие XI Саратовского салона изобретений, инноваций и инвестиций. В ходе мероприятия представители Приволжской железной дороги представили новый пассажирский подвижной состав, а также современные транспортно-логистические услуги, применяемые при перевозке грузов.

Одними из первых посетителей салона стали начальник ПривЖД Сергей Альмеев и губернатор Саратовской области Валерий Радаев. После осмотра выставочных площадок руководители проследовали в актовый зал для открытия мероприятия и награждения его наиболее активных участников. В частности, коллектив Приволжской магистрали был отмечен благодарственным письмом губернатора за активное участие в подготовке и проведении конкурса практикоориентированных научно- исследовательских работ, организованного в рамках XI Саратовского салона.

Три проекта, победивших в данном конкурсе и представленных на выставке, разработаны на основе запросов Приволжской железной дороги. Так, представители Саратовского государственного университета предложили усовершенствовать систему пропуска негабаритных и тяжеловесных грузов. Команда Саратовского государственного технического университета занималась разработкой средств предотвращения скопления снега и наледи на кровлях зданий. Студенты и научные сотрудники Саратовского филиала Самарского государственного университета путей сообщения представили проект «BIRDS PROTECTION», разработанный с целью защиты птиц, садящихся на устройства контактной сети, от удара электрическим током.

Авторы лучших проектов получили призы и благодарности от Приволжской железной дороги.