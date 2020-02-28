Партия «Единая Россия» определилась с датой проведения праймериз на довыборы кандидатов в депутаты городской думы Саратова и Саратовской облдумы. Об этом сообщает пресс-служба партии.

Напомним, довыборы на два места в городскую думу Саратова и два места в областную думу пройдут в единый день голосования в сентябре. В городе замещаются два мандата вместо выбывших Сергея Сурменева и Аделя Славутина. В областной думе тоже два мандата на места Сергея Суровова и Максима Шихалова.

Предварительное голосование открыто для всех желающих, не состоящих в других политических партиях, не имеющих судимости и иных, определенных в установленном порядке, ограничений для участия в соответствующей процедуре.