Сегодня, 6 августа, председатель правительства Саратовской области Роман Бусаргин посетил новый приют для собак в Заводском районе Саратова.

Долгожданный приют открыли в Саратове в рамках муниципальной программы, управление над ним после конкурса получила НКО «Верный друг». Общественники обеспечивают животных уходом и кормом.

В приют уже поступили щенки недавно отравленных собак с Артилерийской улицы, которых убивали рядом с полицейским участком.

Сегодня на новое место жительства поступили 90 собак, а на данный момент загоны способны вместить 320 животных. Здесь есть и отдельная комната для кошек — сейчас там семь животных, но места хватит для 30.

— Выделенная приюту территория позволяет в перспективе увеличить его в 2,5 раза. Сам по себе приют проблему безнадзорных животных не решит, однако станет хорошим подспорьем в этом вопросе, — отметил Бусаргин.