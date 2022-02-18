По данным на 18 февраля в Саратовской области зарегистрировано 2924 новых случая заболевания коронавирусом. Об этом сообщает телеграм-канал регионального оперштаба.

Сегодня снова зафиксирован «ковидный максимум» по региону. Общее количество заболевших в области составляет 177738 человек. Выздоровело с начала эпидемии 138338 человек, за сутки — 1405.

На стационарном лечении находятся 2204 человека, на амбулаторном — 31864.

В Саратове выявлено заболевших — 1529, Энгельсском районе — 452, Балаковском — 247, Балашовском и Вольском — по 103, Петровском — 51, Хвалынском — 43, Марксовском — 42, Ершовском и Аткарском — по 41.